Carceri: detenuto violentato dal compagno di cella, indagine interna a Regina Coeli

- Violenza sessuale in una cella nel carcere di Regina Coeli a Roma. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", a denunciarla sarebbe stato un detenuto che, nel pomeriggio di ieri, è stato trasportato in ospedale dagli agenti della penitenziaria del carcere romano. Lo straniero avrebbe raccontato di essere stato aggredito e costretto a un rapporto sessuale dal suo compagno di cella, un 40enne anche lui straniero, segnalato all'autorità giudiziaria. Le indagini interne sono in corso per accertare cosa sia realmente avvenuto. (Rer)