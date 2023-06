M5S: Bonelli (Avs), buona manifestazione ma non parteciperò, se ci sarà confronto noi ci saremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sarò alla manifestazione di oggi del Movimento 5 Stelle a cui auguro la piena riuscita della mobilitazione". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Angelo Bonelli. "Ho grande rispetto per le manifestazioni organizzate da altri partiti, sono una espressione democratica di mobilitazione, ma proprio per questo ritengo giusto che l'iniziativa di oggi del M5S debba essere il loro autonomo spazio. Penso però che la convergenza comune delle opposizioni, come è stata definita, debba essere verificata su un confronto comune per costruire insieme una piattaforma programmatica condivisa, che noi di Europa Verde auspichiamo da tempo. Parlare genericamente di opposizioni mi preoccupa perché così si mette insieme chi vuole il nucleare, le trivellazioni, il Ponte sullo Stretto con chi si batte per il reddito di cittadinanza, il lavoro e la transizione ecologica. Al M5S auguri di buona manifestazione", conclude.(Com)