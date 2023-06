Ambiente: Foti (Fd'I), sfida è coniugare sviluppo economico e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Con buona pace dei sostenitori dell'ambientalismo ideologizzato, la vera sfida per i prossimi anni è quella di sapere coniugare sviluppo economico e sostenibilità". Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, intervenendo a Mestre al dibattito "riGenerazione Ambiente" con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il capogruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) al Parlamento europeo Nicola Procaccini, il vice capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon, e il consigliere regionale Enoch Soranzo. "La transizione ecologica o è frutto di un'alleanza tra il settore pubblico e il settore privato, o non è. E il prerequisito di quest'alleanza è che entrambi i settori mettano al centro di ogni scelta la tutela della persona", ha detto Foti. Nella scorsa legislatura, per quattro anni e quattro mesi al Senato si è litigato sul tema del consumo di suolo. Quando si è arrivati ad un testo condiviso da quasi tutte le forze parlamentari, la Ragioneria di Stato ha detto che la riforma andava fatta a costo zero e tutto è saltato. Ecco la ragione per cui in Europa non si possono fissare obiettivi di emissioni irraggiungibili, ma serve che l'Ue metta a disposizione fondi adeguati e indichi strade percorribili per far sì che la transizione ecologica non sia nemica delle imprese e smetta di essere un miraggio", ha aggiunto. (Com)