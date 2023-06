Spagna: sindaco di Madrid Almeida, affronteremo la sfida della carenza di alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha promesso di "affrontare la sfida” della carenza di alloggi per aiutare i cittadini della capitale spagnola. Almeida, che questa mattina ha prestato giuramento dopo la vittoria elettorale dello scorso 28 maggio, ha parlato degli obiettivi del suo secondo mandato da primo cittadino di Madrid. L'obiettivo è "affrontare con determinazione la sfida che questa città affronta in tema abitativo, portando a termine in questo quadriennio tutte le iniziative intraprese nei quattro anni precedenti per garantire concretamente, nel rispetto del mandato costituzionale, che tutti noi possiamo accedere ad una casa in questa città", ha affermato nel suo discorso di investitura dopo essere stato proclamato sindaco della città di Madrid a maggioranza assoluta. Nella tabella di marcia delineata da Almeida, fra le altre priorità c'è "la coesione sociale dei madrileni" e "continuare ad avanzare nelle politiche che promuovono la sostenibilità ambientale in modo efficace ed equo". (Spm)