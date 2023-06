Ucraina: perdita di ammoniaca in una fabbrica a Kremenchuk, due operai feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una perdita di ammoniaca si è verificata in un impianto di lavorazione della carne nella città di Kremenchuk, nella regione ucraina di Poltava. Due lavoratori sono stati ricoverati in ospedale, secondo quanto riporta il profilo Facebook del consiglio comunale di Kremenchuk. "A seguito dell'incidente, due operai sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con una diagnosi di avvelenamento da vapori di ammoniaca. Le loro condizioni sono moderatamente gravi", si legge nel messaggio pubblicato sul social network. La squadra di emergenza ha fermato la perdita di ammoniaca e localizzato l'incidente. Gli specialisti hanno prelevato campioni d'aria dove non è stata rilevata una presenza elevata o pericolosa di ammoniaca. "Non vi è alcuna minaccia per la vita e la salute della popolazione", si legge nel messaggio del consiglio comunale. (Kiu)