Ucraina: esplosione in una miniera a Pavlohrad

- Un'esplosione causata da una fuoriuscita di metano si è verificata in una miniera nella città di Pavlohrad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo riferisce il ministero dell'Energia di Kiev. "Nella notte è avvenuta un'esplosione in una miniera di carbone a Pavlohrad, dove erano presenti quasi 200 lavoratori", si legge nel messaggio. Tre minatori sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Altri minatori, invece, sono stati condotti in superficie. Sono in corso di accertamento le ragioni dell'esplosione. (Kiu)