Libia: figlio del generale Haftar presente a lancio piano urbanistico di Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saddam Haftar, figlio del comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) Khalifa Haftar, ha preso parte alla presentazione del piano generale di espansione urbanistica di Bengasi, capoluogo della Cirenaica martoriato da anni di conflitti. A darne notizia è “Fawasel Media”, media libico online con sede a Tripoli, citando il comune della seconda città più importante della Libia. Il piano urbanistico, illustrato dal presidente del Consiglio comunale, Al Saqr Bujawari, è pensato per migliorare la qualità della vita dei cittadini, con l'obiettivo di collegare i canali idrici e aumentare le aree verdi. Si punta anche a creare un ambiente sostenibile, in cui vengano realizzati progetti infrastrutturali rispettando rigorosi standard e specifiche tecniche. Un obiettivo che richiede la razionalizzazione degli insediamenti abitativi informali, al fine di garantire ai quartieri residenziali tutti i servizi necessari per vivere in una città moderna. La presenza di Saddam in abiti civili - e non con l’uniforme militare - rilancia le ambizioni politiche del rampollo del clan Haftar, in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari che dovrebbero auspicabilmente tenersi quest’anno, ma anche in vista del possibile rimpasto di governo di cui si parla molto in Libia nelle ultime settimane. (Lit)