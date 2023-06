Spagna: accordo di coalizione fra popolari e Vox in dieci città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) e la forza politica di estrema destra Vox hanno raggiunti degli accordi di coalizione per amministrare dieci città del Paese iberico. La formazione di tali coalizioni segue i risultati positivi ottenuti dai due partiti alle elezioni amministrative dello scorso 28 maggio. Fra i comuni più importanti ci sono Toledo e Burgos. In una nota, Vox ha fatto sapere che cercherà di rimuovere tutti quegli enti cittadini "ideologici" come quelli dedicati alla promozione dell'uguaglianza che "sprecano" denaro e non hanno risolto i "problemi reali" delle persone. Gli accordi raggiunti oggi seguono quello di giovedì scorso, che ha visto il Pp e Vox trovare un'intesa per amministrare la regione di Valencia. Sinora Vox ha governato in coalizione con il Pp solo nella regione di Castiglia e Leon.(Spm)