Iran-Arabia Saudita: ministro Esteri saudita in visita a Teheran

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, è giunto quest’oggi a Teheran, in Iran, per una visita ufficiale ed è stato ricevuto dall’omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, con il quale ha già tenuto un incontro bilaterale. Lo riferisce l’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, nell’occasione potrebbe essere riaperta l’ambasciata saudita in Iran. I capi della diplomazia dei due Paesi si erano incontrati lo scorso 2 giugno, a Città del Capo, in Sud Africa, a margine del vertice degli “amici dei Brics” (gruppo di economie emergenti che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), discutendo della possibilità di elaborare un piano per il completo ripristino delle relazioni diplomatiche bilaterali e di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi. Un processo, iniziato il 10 marzo scorso, con l'accordo siglato da Teheran e Riad a Pechino, con la mediazione della Cina, dopo giorni di trattative. (Irt)