Sudan: attacchi aerei sulla capitale Khartum, almeno 17 morti

- Diversi attacchi aerei si sono registrati in diverse zone della capitale del Sudan, Khartum. Si parla di almeno 17 morti tra cui cinque bambini. Fonti di "Agenzia Nova" sul territorio confermano che i bombardamenti hanno colpito obiettivi civili. La zona è teatro da mesi di un duro scontro tra le Forze di supporto rapido (Rsf) e le Forze armate sudanesi (Saf), le uniche a disporre di aviazione militare. In precedenza, le Rsf avevano riferito di aver "intercettato e abbattuto" un caccia appartenente alle Saf, impegnato in un attacco nell'area di Salha, quartiere meridionale di Omdurman, la città prospiciente Khartum collocata sulla riva occidentale del Nilo Bianco. (Res)