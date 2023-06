Ucraina: Sinistra Italiana Milano lancia carovana della pace, da 5 luglio visiterà sedi diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra Italiana Milano Metropolitana lancia per il prossimo mercoledì 5 luglio una carovana della pace che visiterà tutte le sedi diplomatiche di quei paesi che stanno dando il loro contributo al processo di pace. "Lanciamo questa iniziativa perché siamo profondamente convinti che sia necessaria un'azione diplomatica forte e condivisa, che sia necessario fermare le armi e evitare un'escalation militare destinata a trascinare in un conflitto drammatico l'intera Europa. E solo la diplomazia può impedirlo, non le armi". afferma Elena Comelli, co-segretaria Sinistra Italiana Milano. La federazione milanese, come si legge nella nota da loro diffusa, ritiene che ci sia un popolo di uomini e donne che rifiutano la logica delle armi e tentano in ogni modo di far valere la ragione della pace e del buonsenso. Un popolo che è maggioranza nel Paese, ma che non vede rappresentata adeguatamente la sua voce nelle Istituzioni e nella politica, dove si sentono solo i rumori di guerra e non si riescono ad udire le voci di pace. La carovana del 5 luglio vuole stimolare la sensibilità della società civile e una crescita di quelle iniziative a favore del cessate il fuoco per aprire una fase diplomatica. È un’iniziativa per chiedere al governo di prendere una posizione ferma nei confronti della pace. (segue) (Com)