Pd: Schlein, ci sono terreni su cui si può lavorare insieme con le altre opposizioni

- "Ci tenevamo a portare un segnale di volontà, di unire le nostre forze sui temi su cui oggi il Movimento cinque stelle ha deciso di mobilitarsi: la lotta contro le precarietà che questo decreto Lavoro del governo Meloni aumenta, nella scelta di estendere i contratti a temine ed i voucher, quando in altri paesi si fanno scelte di limitare i contratti a termine". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione del corteo, a Roma, organizzato dal Movimento cinque stelle, contro la precarietà. "Sono questi i temi su cui il Pd intende proseguire a mobilitarsi e quindi abbiamo voluto testimoniare questa volontà di unire le forze con le altre opposizioni: ci sono terreni su cui si può lavorare insieme, anche nelle nostre differenze - ha aggiunto la parlamentare -. Una di queste è la battaglia per il lavoro di qualità ed il salario minimo, continueremo a lavorare perché su questi temi si possa essere più efficaci insieme nel contrastare quello che sta facendo il governo di Giorgia Meloni, che aumenterà la precarietà e la paura di futuro che colpisce soprattutto le giovani generazioni e le donne, in particolare al Sud”. (Rin)