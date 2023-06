Forza Italia: Barelli, candidatura Paolo Berlusconi? Dobbiamo avere grande rispetto della famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo avere grande rispetto della famiglia Berlusconi, delle loro volontà di inserirsi o meno nel dibattito politico con un progetto. Stimo i figli di Silvio Berlusconi, sono amico di Paolo Berlusconi e di Marta Fascina, decideranno loro come impegnarsi". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ospite a RaiNews24, in merito ad una eventuale candidatura di Paolo Berlusconi alle elezioni suppletive, come successore del fratello Silvio, a palazzo Madama.(Rin)