Milano: comune lancia il fellowship program dedicato a tutte le città del patto sull'alimentare Mufpp

- Il Comune di Milano, che presiede il Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), ha lanciato nell'ultimo giorno del Milan Pact Awards Retreat il Fellowship Program dedicato a tutte le città del Patto. Uno strumento per replicare le buone pratiche delle città vincitrici dei Milan Pact Awards, cioè il premio che viene assegnato alle migliori pratiche urbane che le città del mondo realizzano per promuovere politiche alimentari sostenibili: dalle mense scolastiche sane, ai mercati urbani, alle azioni di informazione e sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Il Fellowship Program prevede la realizzazione di visite sul campo, webinar, workshop, formazione online e in presenza, scambi tra città e visite di studio, partecipazione alla ricerca e attività di mappatura, pubblicazioni, opportunità di networking, organizzazione congiunta di eventi, organizzazione di dialoghi nazionali sulle politiche alimentari. Questo permetterà alle città vincitrici di essere promotrici di innovazione e conoscenza nella community delle città del Patto e di potersi confrontare con esperienze in atto e con l'ideazione di percorsi simili nei contesti locali, grazie a metodologie strutturate e già realizzate. (segue) (Com)