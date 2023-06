Spagna: Belarra (Podemos), veto piattaforma Sumar a candidatura Montero è "ingiusto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veto posto dalla leader della Piattaforma Sumar, Yolanda Díaz, alla candidatura di Irene Montero, ministra dell'Uguaglianza ed esponente di Unidas Podemos, alle elezioni politiche è un “ingiusto”. Lo ha detto la leader di Podemos, Ione Belarra, intervenendo al Consiglio cittadino di Stato, massimo organo esecutivo del partito. Belarra, come riferisce “El Pais”, insiste sul fattoche l'esclusione di Montero sarebbe un errore perché concederebbe una vittoria alla destra e lancerebbe un messaggio politico "pericoloso" per la sinistra e la lotta per la parità fra i generi. La leader di Podemos ha spiegato di aver provato nei giorni scorsi a trovare un accordo in tal senso co i vertici di Sumar, ma “purtroppo” non è stato possibile. Tale risultato mostrerebbe, secondo il quotidiano spagnolo, il “ruolo modesto” che la formazione di sinistra ricopre in vista delle elezioni del prossimo 23 luglio. (Spm)