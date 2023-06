Israele: Nazareth, un morto e un ferito in una sparatoria tra gruppi criminali rivali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro episodio sangue è avvenuto oggi nella città di Nazareth, in Israele, teatro di una sparatoria che ha causato un morto e ferito grave. L'episodio, secondo le autorità, sarebbe legato a una faida tra potenti famiglie criminali locali, che stanno scatenando il caos nella comunità, riferisce il quotidiano “Times of Israel”. La vittima è stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale inglese della città settentrionale, dove è stato dichiarato morto poco dopo. Nel frattempo, l'altra vittima lotta tra la vita e la morte sul tavolo operatorio, sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La polizia, che ha avviato un'indagine immediata, sta cercando i sospettati coinvolti nella sparatoria. Gli agenti stanno esaminando attentamente un'auto incendiata trovata nella zona, per stabilire se sia collegata all'incidente. Le forze dell'ordine definiscono l'accaduto come parte di un "conflitto in corso tra criminali", che sta mettendo a repentaglio la sicurezza di Nazareth. (segue) (Res)