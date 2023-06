Israele: Nazareth, un morto e un ferito in una sparatoria tra gruppi criminali rivali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivalità tra le organizzazioni Hariri e Bakri sembra essere il motore di questa spirale di violenza. Gli scontri tra queste due fazioni hanno già causato decine di vittime negli ultimi due anni, tra cui cinque uccisioni avvenute soltanto la scorsa settimana in una sparatoria di massa proprio nei pressi di Nazareth. Le cifre parlano di un allarmante aumento della violenza: dall'inizio dell'anno, almeno 103 arabi sono stati uccisi in circostanze violente, rispetto alle 44 vittime registrate nello stesso periodo dell'anno precedente. Politici, leader comunitari e forze dell'ordine hanno cercato, negli ultimi anni, di porre un freno all'attività criminale a Nazareth. Tuttavia, molti leader della comunità araba incolpano proprio le autorità e la polizia, accusandole di non riuscire a contrastare queste potenti organizzazioni criminali e di ignorare in gran parte la violenza dilagante. Tra le numerose problematiche, spiccano le faide familiari, le guerre per il controllo territoriale e gli atti di violenza contro le donne. (Res)