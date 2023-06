Bosnia: Alto rappresentante, porre fine alle pressioni contro la Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia-Erzegovina) devono porre fine alle pressioni contro il vicepresidente della Corte costituzionale Zlatko Knezevic. E' quanto affermato dall'Alto rappresentante internazionale per la Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt in una nota. Esorto “i delegati della Repubblica Srpska a cessare la campagna di pressioni contro il giudice Knezevic e la Corte e ad adempiere al loro obbligo di sostenere la costituzione della Bosnia-Erzegovina”, ha detto Schmidt in una nota. “Gli attacchi all'indipendenza giudiziaria violano lo stato di diritto e la costituzione della Bosnia-Erzegovina. Il giudice della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina Knezevic è stato esposto a pressioni inaccettabili da parte di politici irresponsabili”, ha affermato l'Alto rappresentante. “Minare l'indipendenza di qualsiasi giustizia va contro i fondamenti dello stato di diritto ed è un atto anticostituzionale”, ha concluso Schmidt. (Seb)