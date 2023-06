Grecia: parlamentare Nuova democrazia espulso dal partito per dichiarazioni razziste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare del partito greco Nuova democrazia Spilios Kriketos è stato espulso dal partito per alcune sue dichiarazioni controverse e razziste. Kriketos giovedì scorso, nel corso di un'intervista al canale YouTube “Kontra”, ha affermato che pur deplorando la "tragica" perdita di vite in mare causata dal naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo di Pylos, la Grecia "non può tollerare più i migranti". Kriketos, inoltre, ha accusato la maggior parte dei migranti di rubare una volta arrivati nel territorio greco. Parole molto dure che hanno portato all'espulsione del parlamentare dal partito Nuova democrazia che, in una nota, ha fatto sapere che tali “dichiarazioni di odio e razzismo” non fanno parte dei valori della formazione politica. "Nuova Democrazia ha attuato una politica di immigrazione rigorosa ma equa, presidiando i confini ma proteggendo la vita umana e salvando migliaia di persone che erano in pericolo in mare", si legge nella nota del partito di governo. Il naufragio di un peschereccio avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì ha comportato, sinora, la morte di 78 persone, mentre 104 sono quelle salvate. La guardia costiera greca ha riferito che a bordo dell'imbarcazione erano presenti circa 400 persone, mentre secondo diverse Ong il numero sarebbe pari, addirittura, a 750. (Gra)