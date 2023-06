Forza Italia: Occhiuto, proseguire la rivoluzione liberale di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Berlusconi non c'è più ma le sue idee rimangono. Forza Italia si fonda su una sua visione: la rivoluzione liberale che dobbiamo perseguire sulle orme di Berlusconi e che ancora non si è compiuta del tutto. E si fonda anche sulla speranza del cambiamento". Così il senatore Mario Occhiuto intervistato da "Il Quotidiano del sud". "Forza Italia ha una identità che deve mantenere e che è strategica nella coalizione, siamo un partito dall'animo liberale e con una carica innovativa. Tajani - prosegue Occhiuto- è il leader designato da Berlusconi e in questa funzione è necessario al partito. È il perno fondamentale e accanto a lui sarà importante poter contare su una classe dirigente salda che si mostri capace di innovare e di essere in sintonia con il sentiment del Paese come ha sempre fatto Berlusconi. Spero infine - conclude Occhiuto - che Marta Fascina, persona che ha grande capacità di ascolto , voglia continuare a dare il proprio contributo, in virtù della sua forte condivisione della visione e dei valori del partito che ha dimostrato sostenendo, da sempre, Berlusconi e il suo progetto di Forza Italia" . (Com)