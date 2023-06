Tortora: Serracchiani (Pd), spezzata la vita di un innocente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Le manette di Enzo Tortora sono un grande monito per tutti, ordine giudiziario, legislatori, media. La vita di un innocente spezzata, reputazione distrutta, riabilitato troppo tardi. Tante persone comuni hanno passato simili drammi. Per loro la giustizia non sia terreno di scontro". Lo scrive su Twitter Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd. (Com)