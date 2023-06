Regno Unito: prima udienza per uomo accusato dell'omicidio di 3 persone a Nottingham

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima udienza in tribunale oggi per Valdo Calocane, l'uomo accusato di aver provocato martedì scorso la morte di tre persone a Nottingham, in Regno Unito. Come riferisce l'emittente televisiva “Bbc”, Calocane – 31 anni, senza fissa dimora – è stato posto in custodia cautelare dopo aver confermato la sua vera identità. Inizialmente, infatti, si era identificato con lo pseudonimo Adam Mendes. Calocane è accusato di aver ucciso due studenti universitari, Barnaby Philip John Webber e Grace Sashi O'Malley-Kumar - entrambi di 19 anni -, e Ian Robert Coates, 65 anni, tutti accoltellati a morte. L'uomo è stato anche accusato di tre capi di imputazione per tentato omicidio, relativi a tre persone investite da un furgone. Calocane apparirà di nuovo dinnanzi al giudice il prossimo 20 giugno. (Rel)