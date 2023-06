Milano: Gruppo PD, migliori auguri al neo-segretario della Camera del Lavoro cittadina Luca Stanzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al neo-segretario della Camera del Lavoro di Milano Luca Stanzione". Lo afferma in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico a Palazzo Marino. "Come gruppo consiliare di maggioranza - prosegue la nota - non faremo mancare l’ascolto e la collaborazione tra le parti affinché Milano, da sempre laboratorio di innovazione e cambiamento, rafforzi la sua capacità di mettersi in discussione, di affrontare le opportunità e anche le contraddizioni che attraversano sempre più le grandi aree urbane: le disuguaglianze crescenti, la sostenibilità sociale e ambientale, il diritto all’abitare per tutte e tutti, l’inclusione e le pari opportunità. Nell’esprimere ancora gli auguri al neo segretario e a tutta la comunità della CGIL, inviamo un saluto e un ringraziamento anche al segretario uscente, Massimo Bonini, eletto segretario dello SPI, augurando anche a lui buon lavoro".(Com)