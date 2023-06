Rebellin: Zanettin (FI), complimenti a Procura Vicenza per arresto investitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte tragica di Davide Rebellin "mi aveva sconvolto, cosi come aveva ferito l'intera comunità degli sportivi appassionati di ciclismo. La notizia che l'investitore, che non aveva prestato soccorso ed era fuggito in Germania, è stato oggi finalmente arrestato su mandato di arresto europeo, emesso dal gip di Vicenza, restituisce fiducia nella giustizia. Complimenti sinceri alla Procura della Repubblica di Vicenza per la determinazione e l'efficacia con cui ha condotto l'indagine". Lo dichiara il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. (Rin)