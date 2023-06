Berlusconi: Gasparri (FI), dovere e onore riunire popolo dei berlusconiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Ogni grande Stato occidentale ha avuto un alfiere liberale sulla cui eredità politica si è radunato un popolo. Negli Usa i reaganiani, in Gran Bretagna i thatcheriani, in Francia i gollisti, solo per citarne alcuni. In Italia noi, che non abbiamo mai tradito Berlusconi e siamo sempre stati al suo fianco, abbiamo il dovere morale e l'onore politico di raccogliere la sua grande, grandissima eredità politica". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, che aggiunge: "Dobbiamo portare avanti, con grinta, passione e determinazione, Forza Italia, ma anche parlare a tutti i berlusconiani del Paese. E faremo in modo che quanti si riconoscono nella figura del nostro Presidente possano trovare una casa politica in Forza Italia e nelle iniziative che, come berlusconiani, porteremo avanti. Questo è il modo migliore per rendere omaggio, concretamente, a una figura che è già stata consegnata alla storia".(Com)