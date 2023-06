Giustizia: Paita (Azione-Iv), Pd si fa superare dai suoi sindaci, ha perso identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre ai limiti del populismo di destra, voglio sottolineare anche quelli del populismo di sinistra dei gemelli diversi Pd-M5s. Se il Pd di Elly Schlein si fa superare dai propri sindaci perché non sa dire una parola chiara sull'abuso d'ufficio, vuol dire che quel partito ha perso la sua identità". Lo ha detto la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita, intervenendo all'Assemblea nazionale dei Liberali democratici europei, a Bologna. "Giustizia, europeismo, atlantismo senza se e senza ma. Su quest'ultimo punto non ci possono essere tentennamenti", ha aggiunto la capogruppo al Senato di Azione-Italia viva all'Assemblea Libdem. "Noi dobbiamo dare una casa comune ai riformisti, non necessariamente un unico partito. Per farlo dobbiamo stare per forza insieme. Dipende da noi, dalla capacità di tenere insieme punti di vista particolari in un destino comune", ha concluso Paita.(Rin)