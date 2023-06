Agroalimentare: Lollobrigida a Nomura, lavoriamo insieme per superare blocco importazione prosciutto crudo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'apertura all'importazione del nostro prosciutto cotto, ho invitato il Giappone a valutare anche l'apertura al prosciutto crudo, per andare avanti nel processo di superamento del blocco all'importazione di carne suina italiana". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dopo la riunione bilaterale con il collega giapponese Tetsuro Nomura, a margine del G20. In merito al conflitto in Ucraina, Lollobrigida ha sottolineato che "l'Italia condivide la proposta di Nomura di preparare un documento per il G7 di condanna alla Russia per l'aggressione all'Ucraina in cui si richiede la pace e la liberazione della nazione". Lollobrigida ha, poi, evidenziato di essere rimasto colpito durante il G7 di Miyazaki dai giovani degli istituti agrari per il loro rispetto per l'agricoltura e la loro terra, osservando che "il coinvolgimento dei giovani rappresenta il vero futuro per l'agricoltura nel mondo". (Rin)