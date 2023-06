Usa: Biden chiude il discorso con un inatteso "Dio salvi la Regina" - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Nuovo incidente verbale per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'inquilino della Casa Bianca, intervenuto alla Harvard University per un evento sul controllo delle armi da fuoco, ha chiuso il discorso con un inatteso "Dio salvi la Regina" ("God save the Queen, man"). Le parole, la cui testimonianza video ha trovato rapida diffusione in rete, sarebbero state rivolte a "qualcuno fra la folla", commentava più tardi l'ufficio stampa della presidenza.(Was)