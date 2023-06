Carceri: sottosegretario Ostellari, bene accordo Cnel-ministero, lavoro non è premio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro in carcere non è un premio, ma un investimento in sicurezza, a costo zero per lo Stato. Lo ha dichiarato in una nota il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari, accogliendo con favore il protocollo siglato oggi fra il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) e il ministero della Giustizia. "Nelle sezioni in cui i detenuti lavorano o svolgono attività formative si riducono drasticamente intemperanze e disordini. C'è poi un altro aspetto che riguarda tutti: il 98 per cento di chi ha lavorato durante l'esecuzione della pena, quando torna in libertà, smette di delinquere. Il protocollo siglato fra Cnel e ministero - prosegue Ostellari - è prezioso perché consentirà di moltiplicare le opportunità di lavoro in carcere, mettendo in relazione imprese, associazioni di categoria, enti di formazione e istituti penitenziari. Ringrazio il ministro (Carlo) Nordio e il presidente (Renato) Brunetta che si sono resi protagonisti di questo cambio di visione. Coordinerò la cabina di regia che è stata istituita, consapevole che la pena deve tendere alla rieducazione, come pure che il sistema dell'esecuzione penale non ha bisogno di indulti o svuotacarceri, ma di regole, responsabilità e coraggio", ha concluso. (Com)