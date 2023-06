Banche: Bcc in Lombardia, 36 miliardi di euro di raccolta diretta, diminuzione crediti deteriorati rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno 2022 si chiude con segno particolarmente positivo per le 27 BCC della Lombardia che – con 205 mila soci, 5.400 dipendenti, 736 sportelli* e oltre un milione di clienti – sono presenti in 523 comuni, in 136 dei quali come unico istituto di credito. Positivi i risultati dall’analisi delle masse intermediate: 36 miliardi di raccolta diretta, per una crescita annua pari a +1,3 per cento – a fronte del calo registrato dalla media dell’industria bancaria regionale (-3,4 per cento) – cui si aggiungono 9,3 miliardi di euro di raccolta indiretta; oltre 25 miliardi di euro di impieghi lordi a favore principalmente di imprese e famiglie, con un aumento di +1,7 per cento su base d’anno (contro il +1,3 per cento dell’industria bancaria complessiva); in crescita del 3 per cento anche gli impieghi vivi (per un totale di 24,6 miliardi di euro), rispetto al +1,7 per cento registrato dall’industria bancaria su base d’anno. Riguardo ai settori di destinazione del credito: a dicembre 2022 gli impieghi lordi erogati alle famiglie superano i 9 miliardi di euro e presentano un incremento più significativo di quello del sistema bancario complessivo (+5,5 per cento contro +3,8 per cento); al netto delle sofferenze la variazione sale del 6,1 per cento (+4,1 per cento per l’industria bancaria.) Supera i 15 miliardi di euro il sostegno al settore produttivo lombardo, il 24 per cento dei quali destinati a micro e piccole imprese del territorio. Rispetto ai finanziamenti complessivi erogati alle imprese dal sistema bancario regionale, le principali quote di mercato delle BCC lombarde riguardano, in particolare, il comparto agricolo (18 per cento), quello turistico (11 per cento) e quello delle costruzioni (11 per cento). (segue) (Com)