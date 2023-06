Banche: Bcc in Lombardia, 36 miliardi di euro di raccolta diretta, diminuzione crediti deteriorati rispetto al 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2022, inoltre, è migliorata ancora la qualità del credito, con la prosecuzione del processo in corso ormai da alcuni anni di riduzione delle esposizioni deteriorate e di aumento dei tassi di copertura: in diminuzione, rispetto all’anno precedente, i crediti deteriorati (-29,2 per cento); risultati ancora più significativi sul fronte delle sofferenze, con un’ulteriore diminuzione del 38,2 per cento. Sul fronte reddituale a dicembre 2022 si registrano utili netti di circa 359 milioni di euro. Trend positivi che stanno avendo conferma anche nei primi mesi del 2023, pur inquadrati in una lettura prudenziale complessiva dovuta all’incertezza correlata al quadro geopolitico internazionale ed alle relative ricadute economiche. Questi i principali risultati registrati al 31 dicembre 2022 dalle BCC lombarde che rappresentati questa mattina nel corso dell’assemblea annuale della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, tenutasi a Varese presso il Centro Congressi Ville Ponti, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Guido Guidesi, Assessore Sviluppo Economico Regione Lombardia; Giovanni Rallo, Direttore Generale Finlombarda; Davide Galimberti, Sindaco di Varese; Massimo Minelli, Presidente Confcooperative Lombardia. Tra gli esponenti del Credito Cooperativo: Augusto dell’Erba, Presidente Federcasse; Sergio Gatti, Direttore Generale Federcasse; Giuseppe Maino, Presidente Gruppo BCC ICCREA; Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC ICCREA; Enrica Cavalli, Vice Presidente Gruppo Cassa Centrale Banca. (segue) (Com)