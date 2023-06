Banche: Bcc in Lombardia, 36 miliardi di euro di raccolta diretta, diminuzione crediti deteriorati rispetto al 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In un quadro di forte instabilità socio-economica e segnato dall’incertezza – per il protrarsi del conflitto russo-ucraino e l’innescarsi di una preoccupante spirale inflattiva – le BCC continuano convintamente a fare la propria parte e i risultati registrati nel 2022 e in questi primi mesi del 2023 sono la testimonianza concreta della fiducia dei nostri soci e clienti”, dichiara Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. “Ma essere Banche di Comunità significa anche farsi facilitatori ed “acceleratori” di buone idee e buone prassi e trovare sempre nuove strade a sostegno del tessuto produttivo e sociale in cui si opera. Le BCC rappresentano un partner importante per le imprese, in particolare le piccole e piccolissime aziende, perché – accanto all’erogazione del credito – sono in grado di intercettare e comprendere le loro esigenze concrete, facilitando la trasmissione delle istanze del tessuto produttivo presso gli interlocutori istituzionali. Da qui la sinergia innescata tra le BCC e le istituzioni regionali, per potenziare ulteriormente il sostegno a favore delle PMI lombarde. E la partecipazione alla nostra assemblea del Presidente Fontana, dell’Assessore Guidesi e dei vertici di Finlombarda ne è testimonianza di valore. Nell’ultimo triennio l’apporto delle BCC nella ‘messa a terra’ dei provvedimenti di sostegno alle PMI di Regione Lombardia veicolati da Finlombarda è più che triplicato, superando i 300 Milioni di euro complessivi nel 2022: un’azione di intermediazione che ha inciso in media per più di un terzo delle risorse finanziarie messe a disposizione a livello regionale attraverso misure specifiche”. L’assemblea annuale di Federazione Lombarda BCC è stata anche occasione per rafforzare le relazioni e le sinergie in essere tra Credito Cooperativo lombardo e Regione Lombardia, a partire dall’accordo quadro a cui hanno aderito tutte le BCC operanti sul territorio e dalla convenzione di collaborazione siglata da Federazione Lombarda e Finlombarda per sviluppare azioni congiunte a beneficio delle PMI lombarde. L’obiettivo è favorire migliori modalità di fruizione delle misure regionali, nonché individuare nuove iniziative concrete a sostegno del territorio.(Com)