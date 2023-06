Uganda: attacco a scuola privata, si parla di 41 morti e decine di rapiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe di almeno 41 morti il bilancio di un attacco terroristico sferrato venerdì notte in una scuola privata a Kasese, nella parte occidentale dell'Uganda. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un'azione delle Forza democratiche alleate (Adf), ribelli islamisti affiliati allo Stato islamico (Is). La polizia aveva inizialmente dato notizia della morte di 25 studenti, ma col passare delle ore il bilancio è stato aggiornato dai media locali a 41 vittime totali, con almeno otto ragazzi trasportati in condizioni critiche al Bwera Government General Hospital. I ribelli avrebbero inoltre rapito almeno una ventina di studenti. Il comandante della divisione locale della polizia, Dick Olum, riporta ai media informazioni secondo cui il commando avrebbe trascorso due notti nella località, a due chilometri dal confine con la Repubblica Democratica del Congo, "prima di fare irruzione nella scuola". I ribelli avrebbero rinchiuso in un dormitorio gli studenti, in gran parte maschi, per poi dargli fuoco. In un secondo momento si sarebbero diretti al dormitorio femminile iniziando a sparare con pistole e fucili. (Res)