- "Paura è un parolone. Ci sono stati passaggi dal Partito democratico a Renzi e non mi sembra che il Pd si sia sfasciato per questo motivo". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ospite a RaiNews24, in merito a presunte "manovre" da parte del leader di Italia viva nei riguardi di FI. (segue) (Rin)