Carceri: Brunetta (Cnel), accordo con ministero Giustizia per garantire reinserimento sociale detenuti

19 luglio 2021

- L'accordo tra ministero della Giustizia e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) sulla definizione di un modello innovativo per la formazione e l'accesso al mercato del lavoro delle persone detenute intende individuare soluzioni condivise ed efficaci per l'effettiva attuazione di un principio della nostra Costituzione: offrire loro una seconda possibilità di inserimento sociale e lavorativo, apportando un valore aggiunto alla comunità, anche in termini di coesione sociale e sviluppo economico. Così, in una nota, il presidente del Cnel, Renato Brunetta. "Il Cnel, unitamente al Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), è l'istituzione che più di altre può rispondere a questa necessità, perché è il luogo di dialogo e di incontro tra i rappresentanti dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore che svolge una fondamentale attività di volontariato e di sussidiarietà anche in tale ambito", afferma Brunetta. "In quella che è la casa dei corpi intermedi è, quindi, presente la sensibilità, ma soprattutto la capacità di dare una risposta concreta ed omogenea ad un'esigenza fortemente avvertita dalla società. La collaborazione con il ministero della Giustizia fornirà, inoltre, un contributo determinante nel delineare un nuovo quadro normativo e giuridico delle misure finalizzate ad agevolare il processo di reinserimento sociale dei detenuti, e in particolare nel valutare le modifiche ormai necessarie alla cosiddetta 'Legge Smuraglia', atta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti", conclude Brunetta. (Com)