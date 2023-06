Imprese: il 24 e 25 giugno arriva a Milano Chocolove, la festa del gelato artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano a Milano da tutta Italia i Maestri del Gelato che il 24 e il 25 giugno a Palazzo Castiglioni, la sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47, faranno vivere tutti i segreti del vero gelato artigianale al cioccolato. Una grande festa dedicata ai maestri del gelato italiano, uno dei prodotti più conosciuti al mondo, aperta alla città (ingresso gratuito – ore 10:30 / 19:30). L'evento prevede numerose masterclass dei grandi maestri del gelato e della pasticceria e anche la possibilità di degustare un'ampia gamma di gelati al cioccolato nel giardino del palazzo. Con il supporto di Alga - Assofood Gelatieri Artigiani di Confcommercio Milano, Palazzo Castiglioni sarà il luogo migliore per fare un viaggio nel vero gelato al cioccolato. Alle 10:30 Davide Comaschi e il suo team di DaV Pastry Lab di Bergamo condurrà la prima lezione sul cioccolato e sul vero gelato al cioccolato: un viaggio alla scoperta di nuovi aromi e sensazioni. A seguire Andrea Riva di Gelart - L'arte nel Gelato presenterà Cioccolato Show con i suoi 32 gusti di gelato al cioccolato. Alle 14:00 Antonio Morgese della storica gelateria Rigoletto di Milano stupirà con la sua versione di gelato ChocoPassion. Subito dopo da Torino Riccardo Ronchi della gelateria Mara dei Boschi (che ha un punto vendita anche a Milano) presenterà due gusti firmati: il Fondente e il Marotto il Gianduiotto Freddo. Roberta Wang e Mattia Delon de il Golosone di Lacchiarella faranno degustare il loro cioccolato bianco, bergamotto, pepe rosa. (segue) (Com)