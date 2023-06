Giustizia: Tassinari, impegno FI per riforma in senso garantista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho avuto l'onore di partecipare a Rimini alla presentazione del libro di Giovanni Paolo Bernini "Colpo al sistema. 'Ndrangheta, Pd e il Pm prestato alla politica"". Lo scrive in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale dell'Emilia-Romagna. "Bernini, ex presidente del Consiglio regionale di Parma, ha dovuto affrontare, ingiustamente, il dramma dell'attacco giudiziario e dello scandalo mediatico, a cui ha saputo reagire con grandissima forza di volontà e coraggio. Ha raccontato la sua verità, dimostrando così, ancora una volta, che il popolo azzurro non si arrende all'uso politico della giustizia e alla demonizzazione dell'avversario politico, ma lotta, sempre e comunque, per la libertà e la verità. Con questo spirito, in questa legislatura, con il governo di centrodestra, lavoreremo per portare finalmente a termine una grande riforma della giustizia in senso garantista. I cittadini meritano una giustizia giusta, efficiente, seria, credibile. Processi che non siano il palcoscenico di uno spettacolo ma che abbiano come obiettivo la verità nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato. Quella per la giustizia è una battaglia storica di Forza Italia, a cui il presidente Berlusconi teneva particolarmente. E noi ci impegneremo per vincerla", conclude. (Com)