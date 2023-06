Francia: oggi gli "Stati generali" dei Repubblicani, previsto intervento presidente Ciotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani terranno oggi a Parigi i loro "Stati Generali" per discutere anche di un possibile ingresso nella maggioranza di governo. Questa grande riunione, organizzata al Cirque d'hiver, vuole "trasmettere un messaggio di speranza per la nostra famiglia politica" perché "dobbiamo voltare pagina dopo una lunga serie di fallimenti", ha spiegato il presidente dei Repubblicani Eric Ciotti in un'intervista rilasciata ieri al quotidiano “Le Figaro”. Oggi "faremo un bilancio delle nostre debolezze, senza tabù, e indicheremo i punti di riferimento che devono guidare il nostro cammino verso l'Eliseo nel 2027", ha aggiunto Ciotti. L'evento prevede un discorso di Eric Ciotti seguito da quello del presidente del Senato Gérard Larcher e una serie di tavole rotonde.(Frp)