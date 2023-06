Governo: Fratoianni (Avs), è ora che le opposizioni si facciano sentire in Parlamento e nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancellare il reddito di cittadinanza in un Paese in cui aumentano le diseguaglianze significa fare la guerra ai poveri invece che alla povertà. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana ed esponente dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni. "È quello che fa questo governo, mentre piccona i controlli e la giustizia, ed affossa tutte le iniziative per garantire la transizione ecologica. E tutto questo avviene mentre i rischi di una catastrofe mondiale causata dall'escalation bellica sono sempre più evidenti. Un governo fossile. Di fronte a questa destra - prosegue il leader di SI - c'è un dovere delle opposizioni: reagire e trovare un terreno comune di impegno a difesa dei più deboli. Per questo oggi sarò in piazza della Repubblica a salutare i militanti e gli esponenti del M5S. È ora che le opposizioni - conclude Fratoianni - si facciano sentire ancor di più in Parlamento e nel Paese".(Com)