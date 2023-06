Libano: unità specialistiche militari italiane forniscono sostegno alle comunità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Unità specialistiche militari italiane continuano a svolgere un ruolo importante nel settore occidentale di Unifil, la Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, fornendo sostegno alle Forze armate libanesi (Laf) e alle comunità locali. Queste unità, tra cui il Genio, con professionisti quali carpentieri, fabbri, falegnami, idraulici, operatori di mezzi speciali ed elettricisti, lavorano per garantire il mantenimento delle infrastrutture del contingente e contribuire alla realizzazione di progetti a beneficio delle Forze armate libanesi e delle comunità locali. Sono stati realizzati lavori di ristrutturazione e sistemazione in vari luoghi, come un locale per una mostra archeologica a Tiro e l'area addestrativa di Chawakeer per le unità libanesi. "Le Laf - ha sottolineato il comandante del Settore Ovest di Unifil, generale di Brigata Roberto Vergori - sono un concreto riferimento di stabilità e portatori di valori di integrità e impegno per la sicurezza del Libano”. L'Italia guida il Settore Ovest di Unifil con oltre 3.600 caschi Blu provenienti da 17 dei 40 Paesi partecipanti. Il contributo italiano supera le 1.100 unità, delle oltre 10.000 complessive, la cui spina dorsale è fornita dalla Brigata Paracadutisti Folgore, le cui capacità assicurano la complementarietà e flessibilità operativa necessaria per l'assolvimento della missione, riferisce un comunicato stampa del Settore Ovest di Unifil. (Com)