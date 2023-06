Russia: ministro Sviluppo digitale, non valutiamo divieto import dell'iPhone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo digitale e quello dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa stanno discutendo il divieto di importazioni di dispositivi informatici ed elettronici, ma fra questi non figura l'iPhone. E' quanto affermato dal ministro dello Sviluppo digitale russo, Maksut Shadayev, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. "Ora stiamo discutendo con il ministero dell'Industria e del Commercio un divieto di importazione parallela di apparecchiature informatiche pesanti - ovvero server e sistemi di archiviazione – proveniti da Paesi ostili, come quelli di Hp, Ibm e altri. Stiamo discutendo con il Ministero dell'Industria e del Commercio Industria l'introduzione di restrizioni all'importazione parallela di apparecchiature informatiche per le quali esistono analoghi russi competitivi, nonché il divieto di importazione di smartphone, dispositivi mobili Samsung e LG, poiché esistono analoghi modelli cinesi che non sono inferiori. Non stiamo discutendo del divieto di importnare iPhone”, ha detto Shadayev. Secondo quanto spiegato dal ministro, comunque, la discussione sul divieto di importare apparecchiature informatiche e dispositivi elettronici è ancora nella fase iniziale.(Rum)