- Al 26mo Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) sono stati siglati oltre 900 accordi per un valore complessivo di 3.800 miliardi di rubli (circa 41,5 miliardi di euro). E' quanto dichiarato da Anton Kobjakov, consigliere presidenziale della Federazione Russa e segretario responsabile del comitato organizzatore del forum. "Durante i lavori del forum sono stati firmati più di 900 accordi per un valore totale di 3.800 miliardi di rubli, compresi 43 accordi con rappresentanti di aziende straniere, tra cui aziende italiane e spagnole. Sono stati presi in considerazione gli accordi di cui sto parlando, quelli che non sono commercialmente segreti. Molti rappresentanti dei cosiddetti Paesi ostili hanno partecipato non sotto l'insegna delle loro aziende", ha dichiarato Kobyakov durante la conferenza stampa conclusiva dello Spief.(Rum)