Infanzia: Zaia, i diritti dei minori non vengono ancora rispettati

- I principi fondamentali sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia purtroppo non vengono ancora universalmente rispettati con i minori vittime di violenza sia fisica sia psicologica. È l'allarme lanciato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un messaggio inviato in occasione dell'evento organizzato stamani dalla cooperativa Kairos presso il Polo educativo Sperti di Belluno. Nell'occasione, è stata presentata la "Child Safeguarding Policy", un codice di condotta riconosciuto a livello europeo per prevenire e proteggere i minori da qualsiasi forma di abuso e maltrattamento da parte di adulti. "La crescita e lo sviluppo dei minori come persone è un percorso che dovrebbe essere garantito sempre in un ambiente sereno e amorevole, anche se, ancora in troppi casi, non avviene", si legge nel messaggio del governatore Zaia alla cooperativa Kairos. "Segnali positivi vengono da iniziative come la vostra, che adotta una politica di tutela contro il maltrattamento minorile, formando il vostro personale e creando un sistema di prevenzione". La "Child Safeguarding Policy" è stata infatti adottata recentemente da Kairos, che da un anno gestisce la storica struttura scolastica di proprietà della Diocesi di Belluno-Feltre. Sono intervenuti presso lo Sperti anche Simonetta Buttignon, assessore del Comune di Belluno per Sportello fondi nazionali ed europei, Pari opportunità e Attuazione del programma; Francesco Pingitore, consigliere di maggioranza del Comune di Belluno e Lucia Da Rold, consigliera provinciale delegata. (Com)