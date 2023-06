Milano: comune lancia il fellowship program dedicato a tutte le città del patto sull'alimentare Mufpp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro giorni di visite in diversi luoghi della città di Milano, con incontri con le realtà istituzionali e associative che collaborano alla FoodPolicy milanese, workshop di approfondimento realizzati grazie alle metodologie sviluppate dal progetto Horizon 2020 "Food Trails", con le sei città vincitrici dei Milan Pact Awards 2022: Milano Ristorazione, i mercati di Foody-Sogemi, diverse cascine e gli hub contro lo spreco alimentare. È stato presentato anche il Report dei Milan Pact Awards 2022 che raccoglie tutte le buone pratiche delle città che hanno partecipato all'ultima edizione del premio promosso in collaborazione con Fondazione Cariplo. Questo rapporto presenta le 251 pratiche pervenute da tutto il mondo, nonché un'analisi critica delle tendenze, delle priorità, delle sfide che maggiormente vedono impegnate le città nell'adozione di politiche alimentari secondo le azioni consigliate dal Milan Urban Food Policy Pact. La realizzazione del report è stata realizzata anche grazie al supporto di AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). "Grazie allo straordinario lavoro della Giuria dei Milan Pact Awards, che ringrazio nuovamente, abbiamo potuto valutare tutte le buone pratiche attuate nelle città, contando sull'esperienza di esperti internazionali che si sono messi al servizio della nostra comunità. Questo report è anche il frutto di una crescente collaborazione con AICS, con cui il Patto di Milano ha consolidato un percorso di collaborazione fattiva per la promozione di politiche alimentari innovative in diverse aree del mondo - afferma Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e delegata alla Food Policy -. Insieme al Fellowship Program che abbiamo lanciato, possiamo dire di aver contribuito in modo significativo alla diffusione di conoscenze per le città sui temi della sostenibilità dei sistemi alimentari, permettendo di condividere esperienze concrete che potranno essere di ispirazione per i Sindaci e le città che vogliano avviare o consolidare la propria food policy ". (segue) (Com)