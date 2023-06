Milano: comune lancia il fellowship program dedicato a tutte le città del patto sull'alimentare Mufpp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 2022 la partnership con il Comune di Milano nel Milan Urban Food Policy Pact - conferma Luca Maestripieri, direttore di AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - ci ha permesso rafforzare il processo di localizzazione di azioni trasformative come le politiche alimentari, che sono molto trasversali. Il processo di raccolta e condivisione delle migliori pratiche con i Milan Pact Awards, mette in luce il meglio della dimensione internazionale e locale. Le città premiate presentano progettualità concrete, efficaci e utili a promuovere benessere, salute e sostenibilità: nuove soluzioni che sono a disposizione soprattutto di quelle città che sono desiderose di sviluppare politiche alimentari innovative. Partecipare al percorso di valutazione ci ha permesso di conoscere in modo approfondito le azioni delle città firmatarie del Patto di Milano e tenere traccia degli avanzamenti in corso". "Si conclude un momento importante per tutte le città impegnate nella transizione verso sistemi alimentari più sostenibili. Contemporaneamente, attraverso il lancio del programma di Fellowship, siamo lieti di aprire un nuovo capitolo insieme al Comune di Milano con una iniziativa che rappresenta un ulteriore passo in avanti per costruire insieme una transizione equa, inclusiva e sostenibile per le persone e il pianeta. Come sempre anche in questo caso la ricerca e la condivisione di conoscenza rappresentano la base della nostra riflessione", conferma Carlo Mango, direttore dell'area ricerca scientifica e trasferimento tecnologico di Fondazione cariplo. L'evento è stato trasmesso in diretta con tutte le città firmatarie e ha lanciato una roadmap delle prossime attività del Milan Urban Food Policy Pact. (Com)