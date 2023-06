Migranti: Alarm Phone, 50 dispersi nell’Atlantico tra Marocco e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Watch the Med – Alarm Phone, l’organizzazione che monitora le barche di migranti nel mar Mediterraneo, ha allertato che si sono persi i contatti con circa 50 persone sono partite da Agadir, in Marocco, una settimana fa. “Siamo stati avvisati di circa 50 persone in pericolo nell'Atlantico. I parenti hanno perso i contatti e sono molto preoccupati. Le autorità spagnole e marocchine sono informate. Speriamo che vengano trovati”, si legge sull’account Twitter di Alarm Phone, che per prima aveva lanciato l’allarme sul peschereccio in difficoltà partito dalla Libia orientale e poi affondato al largo della Grecia il 14 giugno con centinaia di persone a bordo, inclusi molti bambini. (Res)