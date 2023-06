Tlc: disservizi Virgilio e Libero, tecnici a lavoro per risoluzione definitiva del problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tecnici stanno continuando a lavorare per la risoluzione definitiva del problema che riguarda la maggior parte degli account e-mail Virgilio e Libero, ad eccezione delle mail Pec, dopo che nelle ultime ore si è verificata ancora instabilità all’infrastruttura che ha finora impedito la riattivazione del normale flusso. È quanto si legge nell'ultima comunicazione diffusa dalla società Italiaonline, precisando che saranno forniti ulteriori aggiornamenti nella giornata odierna, nel frattempo i tecnici continueranno a lavorare per la risoluzione del problema "nel minor tempo possibile". Per ulteriori informazioni, resta attivo per gli utenti il numero di assistenza 02-83 90 55 21.(Com)