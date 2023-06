Roma: lei lo lascia e lui la cosparge di benzina e tenta di darle fuoco, arrestato 39enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche un 37enne è stato arrestato per violenze nei confronti della compagna. Per futili motivi di gelosia l’uomo, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva picchiato e minacciato la compagna, per evitare che lei lo lasciasse. In seguito dell'ennesimo atto di aggressione, avvenuto in strada in pieno giorno, gli investigatori hanno raccolto la denuncia della donna, ricostruendo i gravi episodi. L’indagato, uscito di prigione lo scorso anno dopo aver scontato una condanna per omicidio, è stato rintracciato dagli agenti della squadra mobile e, dopo gli atti di rito, è stato accompagnato in carcere. (Rer)