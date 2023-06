Sardegna: Medda e Viola (Iv), Matteo Sanna aderisce a Italia Viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande piacere annunciamo l'arrivo nella casa riformista di Italia Viva di Matteo Sanna, attuale assessore del comune di Telti, in provincia di Sassari in Gallura. Benvenuto e buon lavoro, faremo insieme un lungo percorso". Così in una nota i coordinatori regionali della Sardegna di Italia Viva Claudia Medda e Andrea Viola. "Sanna è un amministratore di grande esperienza: è nato nel 1975 ma ha già ricoperto il ruolo di sindaco, consigliere regionale e provinciale e assessore. È una persona estremamente competente che, con la sua esperienza – aggiungono i coordinatori sardi –contribuirà, siamo certi, a far crescere il progetto di Italia Viva, sia in vista delle regionali che delle Europee del prossimo anno. Un benvenuto anche da parte dei dirigenti nazionali di Italia Viva", concludono Medda e Viola. (Rsc)