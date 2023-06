Germania: Habeck, ulteriori controversie nel governo minerebbero fiducia cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la coalizione di governo in Germania fosse in costante disaccordo in un momento di crisi internazionale come quello attuale rischierebbe di venir meno la fiducia dei cittadini. E' quanto affermato dal vice cancelliere e e ministro dell'Economia Robert Habeck in un'intervista che sarà pubblicata sull'edizione domenicale del quotidiano “"Frankfurter Allgemeine Zeitung”. “Troppo facilmente l'incertezza si può trasformare in paura, la paura in frustrazione e la frustrazione in rabbia”, ha avvertito il ministro dell'Economia. Con l'accordo sulle regole per il riscaldamento privato , si spera sia stato possibile risolvere le controversie in seno all'esecutivo. L'esponente politico dei Verdi ha sottolineato che il governo ha effettivamente avuto un buon record. “È stata evitata una carenza delle forniture di gas, i prezzi dell'energia sono in calo e c'è un enorme slancio nell'espansione delle energie rinnovabili”, ha detto Habeck. (Geb)